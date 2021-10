Aniversário de Paulo Gustavo vira 'Dia estadual do Humor', no Rio

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Paulo Gustavo recebeu mais uma homenagem e a data do aniversário dele, 30 de outubro, passa a ser o Dia do Humor, no Rio de Janeiro. A iniciativa partiu do Multishow e teve o apoio da família do artista, como forma de relembrar anualmente o legado do comediante e toda a produção nacional do gênero.

A ideia deu origem à Lei nº 9440, sancionada na última segunda-feira (25/10) e publicada terça-feira (26/10), no Diário Oficial. No artigo 4º, a redação do projeto ressalta: "fica banido o mau humor, a partir da publicação da presente Lei, especialmente, na data de que trata o artigo 1º".

Nas redes sociais, Ju Amaral, irmã do humorista, comemorou o momento: "Você merece todas as homenagens, irmão! Te amo pra sempre, Tatau!".

Paulo Gustavo faleceu em maio, vítima da covid-19. Ele deu entrada em 13 março no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, para observação e cuidados. No entanto, o quadro piorou e o artista não resistiu.