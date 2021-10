Arma usada por Alec Baldwin pode ter disparado projétil de chumbo

TM Thays Martins

A polícia do Novo México, nos Estados Unidos, acredita que a arma usada pelo ator Alec Baldwin disparou um projétil de chumbo, que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, na última quinta-feira (21/10). As informações foram dadas em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (27/10).

De acordo com o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, o projétil foi retirado do ombro diretor do filme Rust, Joel Souza, que também ficou ferido no acidente. Porém, ainda são necessários testes para ter a certeza de que o disparo saiu da arma usada por Baldwin.

O xerife ainda informou que recuperou uma arma Colt, que ele acredita ter sido a que disparou o tiro, de cerca de 500 cartuchos de munição do conjunto. Ao todo, 16 pessoas estavam nas proximidades do acidente, mas somente três manusearam a arma, o ator Alec Baldwin, a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, que preparou a mesa onde estavam as armas, e o assistente de direção, Dave Halls, que disse que a arma era segura. Segundo a polícia, os três estão cooperando com a investigação.

Nesta terça-feira (26/10), a promotora do caso, Mary Carmack-Altwies, afirmou ao The New York Times que a arma usada não era cenográfica. Ela disse que era uma arma de época legítima.

Já o site TMZ revelou, com base em fontes, que a mesma arma que causou o acidente foi utilizada horas antes para a prática de tiro ao alvo.

Relembre o caso

A diretora de fotografia Halyna Hutchin morreu na quinta-feira (21/10) no set de filmagens do filme Rust após ser acertada por um tiro na barriga disparado pelo ator e produtor Alec Baldwin. O mesmo tiro também acertou o diretor do filme, Joel Souza, que ficou ferido no ombro.

O acidente aconteceu durante o ensaio de uma cena em que o ator se posicionava na frente da câmara. Pouco antes do acidente, sete profissionais de demitiram depois de reclamarem sobre as condições de trabalho.