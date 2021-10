Antonia Fontenelle critica Mario Frias: 'Puxa-saco do presidente'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Sem papas na língua, Antonia Fontenelle rasgou o verbo nas redes sociais nesta terça-feira (26/10) e afirmou que a Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro está "cheia de amiguinhos de Mario Frias" e que nenhum deles "é qualificado para estar lá", inclusive o próprio secretário especial.

A atriz e apresentadora foi criticada pelo braço direito de Mario Frias , o subsecretário André Porciuncula ( Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura ) fez duras críticas na web após ela afirmar, em vídeo, que "esse governo não tem cultura".

Porciuncula rebateu as declarações, sem citar o nome de Fontenelle , afirmou que essa "acusação" é "pura bravata retórica". Na sequência, Frias respondeu a publicação com deboche: "Calopsita! kkk". Antonia, que não é de levar desaforo para casa, não deixou barato e questionou no Twitter.

"Não posso fazer crítica? Tenho que achar tudo bonitinho? Isso é comportamento de secretário da Cultura? Me chamar de calopsita? Não precisamos de um puxa-saco do presidente, mas sim de alguém que faça um belo trabalho na cultura. O teatro e o cinema precisam voltar a funcionar, não é meia dúzia de ações que eles estão fazendo ali. Ele [Mario Frias] não tem credibilidade, não tem agenda, ele é desqualificado".



Por não ter sido citada por André , a youtuber também pediu que ele "desse nome aos bois". "A única coisa que eu sei sobre esse rapaz é que ele é da PM. O que ele entende de cultura? Vai ver que é por isso que o Mario Frias anda armado agora. Ele é secretário de Cultura ou da Segurança Pública?", questionou a artista.

"Se você me perguntar em quem eu votaria hoje, eu te respondo que é no Bolsonaro. Entre Lula e Bolsonaro, prefiro o Bolsonaro. Mas tem um monte de ministro dele fazendo merda", acrescentou. Após ser cobrado, o subsecretário declarou: "Não dei nome porque nem sabia quem era você, desculpa! Nome dado".

Revoltada, Fontenelle rebateu: "Aham, sei. Te manca rapaz! Não me faça vir aqui dizer que você sabe muito bem quem eu sou, quer falar mais sobre isso? Na verdade, eu tomei conhecimento da tua existência hoje".

A discussão se estendeu para o Instagram. Antonia ainda revelou que a gestão do atual secretário especial de Cultura é incompetente.



"Esse discurso de Lei Rouanet já deu, todo mundo entendeu. Quero ver o que tá sendo feito na prática, já tiveram tempo suficiente. A verdade é que vocês são uns incompetentes, já tentei entender, relevar... em respeito ao Jair Bolsonaro. Mas agora chega. Paciência tem limite, bora trabalhar p****", disse Antonia.

Chega uma hora que chega. Ou Sr. acorda @jairbolsonaro ou vão lhe devorar vivo pic.twitter.com/iqEsj9O5ba — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) October 26, 2021

Seja homem e dê nome aos bois rapaz. Comigo é preto no branco @andreporci pic.twitter.com/206gb1Hceq — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) October 26, 2021