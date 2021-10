Gilberto Nogueira afirma ter lucrado R$ 15 milhões após sair do BBB21

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Nesta última terça-feira (26/10), Gil do Vigor revelou quanto conseguiu lucrar após sua passagem pelo BBB21. Gilberto contou à revista Forbes que já conseguiu ganhar mais de dez vezes o prêmio do reality desde que foi eliminado do programa, em maio.

O valor exato para os ganhos, segundo a revista Contigo!, gira em torno de 15 milhões de reais. "Já faturei R$ 15 milhões", expôs o economista.

Em seguida, o ex-bbb continua sua reflexão: "Para alguém que veio de onde eu vim, era muito dinheiro e eu pude sair do emprego e focar nos estudos. Era um sonho se tornando realidade, Obrigado, meu Deus. Só quero que mais pessoas também consigam, assim como eu, vencer na vida", finalizou.

Vale lembrar que Gilberto está entre os cem afrodescendentes mais importantes do mundo, eleito pelo prêmio internacional Most Influential People of African Descent ( MIPAD ). " Meu Deus, que honra! Estou muito emocionado e profundamente agradecido! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo Mipad (Most Influential People of African Descent). Ter esse tipo de reconhecimento pela Mipad significa muito pra mim e pro meu povo ", declarou Gil na época.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

"É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto. Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento. Eu tô muito feliz, muito grato, muito tudo! Meu coração está transbordando!! Espero humildemente fazer valer a pena todo esse reconhecimento incrível. Esse prêmio é nosso!", desabafou.