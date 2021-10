Em aeroporto, Pocah conta que foi confundida com Sasha Meneghel

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A ex-bbb e funkeira Pocah divertiu os seguidores, nesta quarta-feira (27/10), ao contar sobre uma situação inusitada que passou no aeroporto. Nos stories do Instagram, ela disse que foi confundida com Sasha Meneghel.

"Eu estava tirando foto com umas meninas no aeroporto, aí uma moça viu e pediu para tirar também. Agradeci e saí para comprar algo para comer. Meu amigo continuou perto delas e ouviu a moça falar: 'Essa é a Sasha, né? A filha da Xuxa'", relatou.

Kkkkkkk eu tava tirando foto com umas meninas no aeroporto aí uma moça viu e pediu pra tirar tbm

Eu agradeci e saí p comprar algo pra comer, meu amigo continuou perto delas e ouviu a moça falar “essa é a Sasha né? a filha da Xuxa” kkkkkkkkkkkk eu tô morrendo de rir — POCAH SASHA (@Pocah) October 27, 2021

A artista riu sem entender a situação: "Estou morrendo de rir". No Twitter, Pocah também falou sobre a situação e teve a reação divertida dos fãs: "Adoro que você tira onda quando essas coisas acontecem", escreveu um. "Que confusão foi essa? Absolutamente nada a ver", disse outro.