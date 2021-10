Márcia Tauil lança 'Quem disse que não', disponível para pré-save

JC Júlia Cândido*

Foi um convite de Di Stéffano que levou Márcia Tauil para o estúdio para o estúdio para gravar Quem disse que não, composição que fala sobre o amor e suas nuances. Escrita por Geraldo Brito e Cliff Villar, a música será lançada no dia 5 de novembro pela gravadora Mins Música, e estará disponível nas plataformas de streaming.

Quem disse que não fala sobre gostar até mesmo das imperfeições da pessoa amada, como seu desafinar ao cantar e suas roupas fora de moda. “Cliff disse que tinha um sonho de gravar com compositores de Brasília e de outros estados", conta. "Como eu moro em Brasília, sugeri escolher alguns amigos e, entre eles, estava a Márcia e outros. Ela acabou se identificando muito com a letra”, explica o produtor Di Stéffano, indicado ao Grammy Latino 2010, na categoria instrumental, com o CD O Tempo e a música, do compositor e baixista carioca Arthur Maia.

Stéffano também é vencedor do Grammy Latino 2019 na categoria Melhor Samba Pagode com o álbum Martinália. “Eu falei que teria que ser uma cantora que tivesse o estilo de voz da Nara Leão, Gal Costa… E então pensei na Márcia. A música tem nuances que tem que mergulhar na letra, e ela fez isso super bem, eu até considero a Márcia uma embaixadora da bossa nova em Brasília, por causa do tamanho do seu talento”, completou o diretor.

A cantora conta que, ao receber o convite e ouvir a música, ficou encantada. “Aceitei na hora, claro. Sem dizer da honra de cantar ao lado de músicos incríveis, uma turma da pesada, ganhadores de Grammys, com sensibilidade extrema”, diz Márcia. Ela espera que o público também se encante. “Espero que o público receba essa canção assim como eu a recebi: com admiração por sua beleza melódica e harmônica e a qualidade de sua poesia”, completa.

Cantora, compositora e professora de canto, a mineira Márcia Soraia Tauil Braga Zamarian, mais conhecida como Márcia Tauil, 52 anos, já tem uma carreira de quase 40 anos. Radicada em Brasília, ela começou no mundo da música com apenas 13 anos. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Grão de Música, pela carreira e trajetória, ao lado de nomes como Marlui Miranda e Rolando Boldrin.

A música Quem disse que não está disponível para pré-save.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel