Bárbara Evans fala sobre possíveis nomes que escolheu para o bebê

VO Victória Olímpio

(crédito: Bárbara Evans/Instagram/Reprodução)

Bárbara Evans, que está grávida de três meses, compartilhou com os seguidores nas redes sociais sobre os possíveis nomes que escolheu para o bebê. Nos stories do Instagram, a modelo falou que apesar de ainda não saber o sexo do bebê, já tem dois nomes preferidos.

“Se for menina, a gente escolheu o nome Ayla. Se for um menino, a gente escolheu o nome Noah”, contou. Bárbara explicou que o significado dos nomes: Ayla significa luz da Lua ou luar, e Noah significa de longa vida.

Na web, os seguidores apoiaram as escolhas dos nomes que Bárbara escolheu e se emocionaram com os significados. Os fãs da modelo também tentaram adivinhar se o bebê será uma menina ou um menino.