Ex-bbb Babu Santana anuncia noivado com Lívia Nascimento

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB20) Babu Santana, de 41 anos, anunciou nas redes sociais o noivado com Lívia Nascimento. Nos stories do Instagram, ele publicou foto ao lado da noiva e dos filhos, Babuzinho, Laura e Pinah Santana.

"Com a bênção dos filhos! És, agora, minha noiva", escreveu o ator na publicação. Em outra foto compartilhada com os seguidores, Babu mostrou os detalhes das alianças que escolheu para oficializar o pedido.

Babu Santana anuncia noivado com Livia Andrade (foto: Instagram/Reprodução)

O casal assumiu o relacionamento publicamente em julho deste ano. Na ocasião, o ex-bbb estava respondendo a perguntas de fãs quando foi questionado se estava namorando. Em resposta, ele gravou um vídeo ao lado da mulher fazendo a pergunta para ela: "Amor, estou namorando?", e ela respondeu: "Acho que está".