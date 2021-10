VO Victória Olímpio

(crédito: Brunna Gonçalves/Instagram/Reprodução)

A influenciadora Brunna Gonçalves falou que teria interesse em participar da próxima edição do Big Brother Brasil (BBB22). Entre os internautas, a esposa da cantora Ludmilla está sendo apontada com uma aposta para compor o Camarote do reality show do ano que vem.

Ao ser questionada se participaria, Brunna não escondeu a vontade de embarcar no programa e ter uma experiência nova. "Até agora, não chegou nenhum convite. Mas eu iria sim, estou só esperando o convite!", brincou.

Brunna falou sobre o assunto durante festa de Halloween da Sephora, realizada na noite desta quarta-feira (27/10), em São Paulo. Na ocasião, a influenciadora foi fantasiada de Barbie, com um look rosa e cabelos loiros.

"Amo rosa, sempre quis ter uma Barbie com a pele negra, nunca tive e agora realizei o sonho me vestindo. Cabelo não define minha origem. Esse cabelo loiro não me faz deixar de ser negra. Uso o cabelo que eu quiser na hora que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso", contou na ocasião.