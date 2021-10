Ex-BBB Thais Braz nega ter feito procedimento estético: 'Meu rosto é assim'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A ex- BBB Thais Braz chamou a atenção da internet nos últimos dias ao aparecer com um visual diferente do visto no reality show. Enquanto alguns comentários exaltam a beleza da influenciadora digital, outros criticaram a nova aparência dela, que apresenta algumas mudanças no rosto.



"Linda, mas eu achava mais linda sem fazer preenchimento no rosto", disse uma internauta. "Só não exagera na harmonização facial. Você já é linda. Tudo que é demais estraga", apontou outra. "Era mais bonita antes quando estava na casa do BBB", reforçou uma fã.

No entanto, ao contrário do que alguns internautas pensavam, Thais disse não ter feito bichectomia, procedimento estético destinado à remoção de gordura das bochechas.

"Gente, eu não fiz bichectomia. Meu rosto sempre foi marcado. E meu rosto é assim, quando estou magra, ele suga muito. Quando engordo um pouquinho, ele já fica redondinho, porque tenho bochechão. Tem gente que quando engorda um pouquinho, aumenta o quadril, aumenta o bumbum. Eu não. Continuo a mesma coisa. O termômetro para saber se engordei é o meu rosto", justificou ela, pelos stories do Instagram.

"E outra coisa, não fiz harmonização fácil. Só coloquei preenchimento na boca e quando você coloca, ele fica um pouco inchado no dia e depois ele fica normal. Eu não teria problema nenhum de falar se eu tivesse feito. E eu não fiz porque não tive vontade, só tive vontade de fazer um pouco de boca que eu gosto", finalizou.

Recentemente, Thais anunciou que seu namoro com Lucca Dias havia chegado ao fim. Os dois já haviam se relacionado no passado, antes da influenciadora entrar no reality, e retomaram o namoro havia cerca de um mês, mas decidiram romper mais uma vez.

"Para as minhas conchinhas que me perguntaram muito nesses últimos dias, sim, estou solteira, optamos por terminar o relacionamento. Está sendo um ano de muitas mudanças e renovações na minha vida. Estou focada no meu trabalho", contou Thais .