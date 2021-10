A Fazenda 13: Equipe de Bil critica falas sobre tamanho do pênis do modelo

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Record TV)

A equipe e os fãs do modelo Bil Araújo, o Arcrebiano, estão revoltados após a dupla Rico Melquiades e Dayane Mello fazer comentários pejorativos sobre o tamanho do pênis do ex- BBB em A Fazenda 13.

Durante a madrugada deste sábado (30/10), o assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter. A polêmica começou quando Rico criou uma teoria sobre o comportamento do ex- No Limite. "Gente, olhe aqui, escute eu aqui e a Day. A gente descobriu porque o Bil é tão frustrado. Sabe por quê?", provocou.

A modelo então completou o raciocínio de forma debochada. "Porque ele tem a r*la pequena", disse. "Pela sunga, a gente vê e não tem nada lá, amiga", acrescentou Rico .

Nas redes sociais, torcedores do modelo não gostaram das falas e pediram respeito ao peão. Algumas horas depois, o perfil oficial do participante também pediu respeito.

"Repudiamos totalmente a forma como isso vem sendo exposto no dia de hoje, não diz respeito a ninguém além do Bil. Repudiamos totalmente a forma na qual estão fazendo isso para atingir."



