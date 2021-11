CB Correio Braziliense

(crédito: Tate Wasabi)

Os novos singles Névoa e Tantra são os responsáveis por dar continuidade à nova fase da banda brasiliense Scalene. Lançadas na última sexta-feira (29/10), as faixas são as sucessoras da música Febril, que também teve estreia em outubro e abriu a leva de novidades musicais do próximo álbum do grupo, ainda sem nome e sem previsão de estreia.

Nas canções, a banda brasiliense canta sobre assuntos como autoconhecimento e a busca desenfreada por epifanias, sem deixar de lado a versatilidade musical. Assim como Febril, a composição faz parte da série de canções que ainda contam com participação do ex-baterista Makako, que deixou o grupo em agosto.

Recém-nomeados ao Grammy Latino 2021, os integrantes do Scalene já têm data para a estreia de Névoa e Tantra ao vivo. Ao lado de Far From Alaska e Disaster Cities, a banda faz seu retorno aos palcos no dia 11 de dezembro, na casa de show paulista Cine Joia.