Ex-panicat Arícia Silva fatura R$ 560 mil em 90 dias de OnlyFans

Arícia Silva está faturando alto no OnlyFans , plataforma que é conhecida pela venda de conteúdos adultos.



Com a plataforma, a ex-panicat recebeu no total US$ 99.363,46 nos últimos três meses - o que representa mais de R$ 560 mil, de acordo com as informações do colunista Ricardo Feltrin , do UOL .

Entretanto, a modelo não fica com o valor total. Arícia contou que precisa pagar a empresa que cuida e produz sua carreira, o contador e a própria plataforma que fica com pelo menos 20% do faturamento, além do Imposto de Renda.

No entanto, a influenciadora digital garante que está ganhando muito dinheiro na plataforma proibida para menores de 18 anos.

Vale destacar que assinantes podem pedir conteúdo exclusivos que são pagos a parte. De fotos produzidas, ensaios pra lá de sensuais e até poesia erótica, ela faz tudo.

A ex-panicat revelou que só de gorjetas recebeu quase US$ 1 mil (R$ 5677,75). De mensagens com fotos e vídeos exclusivos enviados a seus seguidores, foram outros US$ 7.870,39.

Para se ter acesso ao conteúdo de Arícia Silva , o assinante precisa pagar 14,99 dólares mensais (R$ 85,23) ou aderir aos planos trimestrais: US$ 35,98 (R$ 204,58), semestral por US$ 53,96 (R$ 306,81) ou anual que sai por US$ 89,94 (R$ 511,39).

"O OnlyFans para mim representa uma história de amor comigo mesma. Eu me apaixonando a cada dia por essa mulher visionária e empreendedora que eu tô me tornando".

