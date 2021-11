Com retomada de shows, cachê de Gusttavo Lima dispara e inflaciona mercado

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Gusttavo Lima - (crédito: Reproducao/Instagram)

Com a retomada dos shows presenciais, o cantor Gusttavo Lima está cada vez mais requisitado - e caro. De acordo com o jornal Extra, ele fechou recentemente um contrato para uma apresentação no interior de São Paulo por um valor milionário.

Ele é atualmente o artista mais bem pago do país, com um cachê que varia de R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão. Segundo a publicação, uma produtora do nordeste contou que, por causa do sucesso de Gusttavo , outros artistas acabaram elevando o preço para apresentarem.

“Gusttavo tem hoje o maior cachê do Brasil. Mas ele entrega, cumpre o que promete, lota os shows e vende ingresso para um público muito fiel. Só que isso inflacionou o mercado todo, pois tem cantor aí que acha que pode cobrar o mesmo ou perto do que ele cobra sem ter a mesma performance. Para quem intermedia a venda desses nomes pelo país, ficou complicado”, declarou.

Só em novembro, Gusttavo fará 12 shows. O primeiro será em Morrinhos - GO, para dez mil pessoas, com ingressos que variam de R$ 80 a R$ 450. Outras apresentações terão ingressos que chegam ao valor de R$ 1,3 mil.

Em 11 de dezembro, o sertanejo se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo. Veja, abaixo, a lista dos artistas mais bem pagos, segundo publicação do jornal Extra:





1- Gusttavo Lima - de R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão

2- Marília Mendonça - de R$ 350 mil a R$ 500 mil

3- João Gomes - de R$ 200 mil a R$ 400 mil

4- Chitãozinho e Xororó - R$ 500 mil

5- Alok - R$ 450 mil

6- Maiara e Maraisa - R$ 300 mil

7- Bruno e Marrone - R$ 270 mil