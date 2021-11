Competição: Faustão na Band estreará no mesmo dia do Big Brother Brasil 22

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Fausto Silva - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Com sua ida repentina para a Band , o novo programa de Faustão fará sua estreia no dia 17 de janeiro, mesma data escolhida para o lançamento da 22ª edição do Big Brother Brasil , comandado por Tadeu Schmidt . A equipe do apresentador também decidiu uma das atrações presentes no dia da estreia.

O músico Zeca Pagodinho confirmou sua participação no programa, que será transmitido no horário nobre de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45. A data de estreia foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco , do portal R7 .

Como indicado pelo Notícias da TV , a nova atração de Faustão terá o comunicador à moda antiga: sem tantos formatos comprados e com mais improviso no palco.

Um dos quadros que serão revividos é o Pizza do Faustão , que deixou de produzido pela Globo . Vale lembrar que a ex-Miss Brasil Júlia Gama está no elenco do programa. As bailarinas que faziam parte da atração na Globo estão sendo recontratadas para participar do projeto. Além das bailarinas, grande parte da equipe que trabalhava com Faustão na antiga emissora o acompanhou para sua nova jornada na Band .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Faustão na Band (@faustonaband)

Sofrendo com mudanças repentinas, a próxima edição do BBB estreia no mesmo dia que o programa de Fausto na nova emissora. A nova edição do reality contará com o prêmio de R$ 1,5 milhão e o elenco composto por famosos e anônimos dos grupos Camarote e Pipoca , respectivamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Faustão na Band (@faustonaband)

De acordo com o divulgado pela TV Globo , a novidade é que o vencedor da prova pela liderança da semana poderá adquirir itens adicionais para a festa do líder usando estalecas, e o cinema do líder ocupará espaço na programação da Globo . A Sessão Cinema do Líder será exibida nas noites de terça-feira, logo após o BBB 22 , e o público poderá assistir à mesma produção que os confinados.