Exposição de arte naif 'Mundo ingênuo' leva cores para o Sesc SCS

Até 17 de dezembro, o foyer do Teatro Unidade Sesc Presidente Dutra, no Setor Comercial Sul vai abrigar a exposição Mundo ingênuo, com 20 telas da jornalista e artista naif brasiliense Anoushe Duarte Silveira. Todas estão à venda.

Na mostra, o público vai encontrar muito colorido e alegria, remetendo a uma narrativa da simplicidade da vida cotidiana, que a artista traz como respiro em tempos conturbados política e socialmente, e de luto coletivo pelas vítimas da pandemia no Brasil.

O nome da exposição faz referência ao próprio estilo escolhido pela artista para sua expressão, uma vez que “naif” significa ingênuo em francês. Conhecidos como os “anarquistas dos pincéis”, por não seguirem nenhum parâmetro acadêmico em sua pintura, os adeptos do movimento costumam ser autodidatas, de estilo livre. No entanto, pelo colorido, poética e alegria que caracterizam o naif, existe uma identificação imediata com o público.

Um exemplo dessa conexão é o trabalho da artista sobre a região de Piranhas (AL), no Rio São Francisco, que recebeu o primeiro lugar do júri popular na mostra Circuit Café-Culture em Genebra, Suíça, em 2017, e o segundo lugar na mesma mostra em Annemasse, França, em 2018. Neste período, Anoushe participou também do Salão de Arte Brasileira de Vaduz, Principado de Liechtenstein e do XXXII Circuito Internacional de Arte Brasileira na Itália, Áustria e Eslováquia.

No Brasil, foi selecionada para participar da 13ª e 14 ª Bienal de Arte Naif em Piracicaba (SP) e da 1ª e 2ª edições da BÏNaif - Bienal Internacional de Arte Naif Totem Cor-Ação 2019, em São Paulo. Possui ainda obras de sua autoria no acervo permanente do Museu do Sol, em Penápolis (SP) e do Museu Minimalista de Parati (RJ).

De Anoushe Duarte Silveira. Até 17 de dezembro. No Sesc do Setor comercial Sul. Gratuito.