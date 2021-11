Os Melhores do mundo voltam ao palco com espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah

JC Júlia Cândido*

(crédito: Nick Elmoor)

O grupo Melhores do mundo volta com apresentações ao público presencial com a apresentação do espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah. O espetáculo será apresentado no domingo (7/11) em dois horários: às 18h30 e às 20h30 do mesmo dia. Criada em 1995, a peça conta a história de Hermanoteu, um cidadão típico, obediente e bom pastor dos tempos do Antigo Testamento da Bíblia. Hermanoteu é um hebreu da Pentescopéia, e recebeu uma missão de Jeová para libertar a Terra de Godah mas durante o trajeto da viagem, várias coisas saem do plano e Hermanoteu presencia coisas inusitadas, fazendo referências a nome de diversos momentos da história do mundo. A peça ganhou, em 2015, o prêmio de Melhor espetáculo de comédia no Prêmio Smiles do Humor Brasileiro, durante o Festival Risadaria.

“Você poder sair e ver uma apresentação de teatro ao vivo, pessoas atuando, é muito bom, sabemos que as pessoas querem muito isso. No caso de Brasília, é importante ocupar espaços com o teatro, todos os espaços possíveis e, ultimamente, está bem difícil, mas a gente continua tentando”, comenta Welder Rodriques, ator brasiliense integrante da companhia Os melhores do mundo.

A companhia de teatro foi criada no ano de 1995, em Brasília. O grupo é formado por seis integrantes: Adriana Dos Santos Nunes, Adriano Camanho de Assis, Jovane Mendes Nunes, Ricardo Curi Garcia, Victor Ulysses Machado Leal e Welder Rodrigues Bonfim.

Os ingressos custam a partir de R$100, e poderão ser adquiridos através do site: https://bileto.sympla.com.br/event/69825/d/114252