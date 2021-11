Após postar foto, Millie Bobby Brown é comparada a Claudia Raia

VO Victória Olímpio

(crédito: Globo/João Cotta e Instagram/Reprodução)

Millie Bobby Brown se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após fãs brasileiros compararem foto dela com Claudia Raia. Nesta segunda-feira (1/11), a protagonista de Stranger things publicou foto do look de Halloween em que aparece com um visual retrô com vestido justo e curto, além de uma maquiagem colorida.

No Twitter, os internautas viram semelhança com a personagem Lidiane, que Raia interpreta na novela Verão 90. “Ela se fantasiou de Claudia Raia?”, questionou um fã. “Claudia Raia vai fazer uma participação em Stranger things?", brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Na legenda da publicação, a atriz mirim apontou não saber qual o tema da sua fantasia, ou quem ela era com aquele visual: "I don't know who I am (Eu não sei quem eu sou)", escreveu.

Na novela, a personagem era conhecida como Lidi Pantera e usava um corte de cabelo volumoso e acessórios coloridos, assim como estava vestida Millie.