VO Victória Olímpio

(crédito: Internet/Reprodução)

Mais uma novidade sobre o Big Brother Brasil (BBB22) foi anunciada: os nomes dos participantes da vigésima segunda edição do reality show serão revelados praticamente uma semana antes do início do programa.

De acordo com informações do Observatório da TV, do portal Uol, o anúncio será feito em 11 de janeiro. Ainda segundo o site, Pipoca e Camarote serão anunciados todos juntos. Na semana passada, Boninho, diretor do programa, contou que a edição terá início em 17 de janeiro.

Além da data para revelação dos brothers, a previsão de término do programa está prevista para 21 de abril de 2022, totalizando em 95 dias de confinamento. O BBB22 terá Tadeu Schmidt como o novo apresentador.

Ainda sobre as novidades da próxima edição, o programa terá algumas mudanças para os participantes, como a festa do líder, novos ambientes, além de algumas inovações ainda não reveladas.