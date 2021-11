"Verdades secretas 2": Rainer Cadete diz não ter vergonha de cenas quentes

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O ator Rainer Cadete comentou sobre as cenas picantes de Verdades secretas 2 e afirmou que a diretora, Amora Mautner, deu liberdade para que ele pudesse opinar durante as horas em que houveram as sequências quentes. O artista interpretou Visky, na trama de Walcyr Carrasco.

“A Amora Mautner trouxe essa liberdade para a gente opinar e fazer a cena até onde a gente se sente à vontade. A gente pode estabelecer onde é o limite. E isso tudo deixa mais interessante. A gente co-dirige com os diretores. Não fico envergonhado. Não tenho pudores, acho que o sexo faz parte da vida, ele conta história também”, contou em entrevista à Vogue Brasil.

Ele reforçou não ter tido vergonha na hora das gravações: "Acho legal fazer parte de um produto que conta a história por meio do sexo, porque ele é natural. Todos nós saímos de um ato sexual, então, não tem porque termos esse tabu".

Finalmente chegou um produto no Brasil que fala sobre isso de maneira elegante e com todo o cuidado necessário. A gente faz exames diariamente, usa máscaras, higieniza, coloca tapa sexo, tudo da forma mais cuidadosa possível”, contou.