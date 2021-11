Assessora diz que Nelson Freire caiu em casa e teve uma concussão cerebral

VO Victória Olímpio

(crédito: Benjamim Eolavega/Divulgação)

Glória Guerra, amiga e assessora de Nelson Freire, revelou que o pianista morreu em decorrência de uma queda em casa, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao G1, mas sem muitos detalhes de como houve o acidente: "[Nelson] teve uma concussão cerebral e morreu na hora".

O artista faleceu na madrugada desta segunda-feira (1/11), aos 77 anos. O velório começou às 11h desta terça-feira (2/11) no Theatro Municipal, no Centro do Rio, e foi aberto ao público. Parentes informaram que o enterro será em Boa Esperança (MG), terra natal do músico, no mausoléu da família.

No entanto, não foi informado como será o traslado até o local, que fica a sete horas de distância de carro. Nelson foi um dos maiores artistas brasileiros, com uma carreira que o levou aos principais palcos do mundo.