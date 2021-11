Mau hálito fez casal do reality ‘Casamento às cegas’ se separar, diz colunista

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Netflix/Twitter/@gadec89)

Entre tantos problemas que um casal pode enfrentar, parece que o mau hálito merece destaque. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do portal IG, uma dupla de pombinhos do reality Casamento às cegas, da Netflix, terminou a relação por conta de um mal cheiro na boca de um dos dois.

O colunista não revelou qual o casal em questão, mas garantiu que era um dos mais quentes e badalados do programa.

A dupla teria saído do reality e passado a conviver juntos em um apartamento em São Paulo. Foi aí que os problemas começaram.

Incomodado com o mau hálito, umas das pessoas na relação teria ido compartilhar os problemas com outros colegas de reality, e ai conversa vai, conversa vem, o descontentamento chegou aos ouvidos do dono da “boca fedida”.

A pessoa acometida pelo mau cheiro se sentiu ofendida após toda a exposição e decidiu colocar um ponto final na relação. Teria considerado a fofoca como uma “traição à sua intimidade”.