Ex-loira do Tchan vira chefe na PRF e incomoda colegas

Depois de passar em concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2020, Silmara Miranda, que ficou conhecida nacionalmente como "a loira do Tchan", do grupo de axé É o Tchan, tem ascensão veloz na corporação. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Com menos de um ano de atuação, ela foi promovida para um posto de chefia da Polícia Rodoviária Federal. A ascensão de Silmara na PRF incomodou alguns colegas da loira, ainda segundo informações Folha de São Paulo. Silmara passou em um concurso da PRF em novembro de 2020 e colegas da ex-loira do Tchan afirmam que a função de chefia é ocupada por pessoas que estão há mais tempo na PRF.

Outro ponto apurado da Folha foi que os colegas de Silmara que viraram chefes ficaram em lugares distantes antes da ascensão. A loira, no entanto, foi aprovada para trabalhar no Amazonas e está atuando em Brasília.







No grupo de axé, Silmara Miranda substituiu Sheila Mello em 2003 e permaneceu no grupo baiano até 2007.



"Foram quatro anos e eu fui muito feliz. Tinha uma relação ótima com os integrantes da banda e também com o pessoal do escritório. Fui sempre muito respeitada por todos e nunca tive problema nenhum. Na época do concurso, sim, as sete finalistas brigavam muito e foi bem tenso", contou Silmara sobre o concurso para virar dançarina do É o Tchan.

A loira, que é jornalista formada, atuou em uma rádio de Salvador ao deixar o grupo de axé.

