PI Pedro Ibarra

Grupo de artistas organizando manifestação Viva o Cine Vivo! - (crédito: Pedro Ibarra/CB/D.A.Press)

Protesto, homenagem, mas, sobretudo, arte. Um grupo de artistas e moradores da região ocupou a praça atrás do Cine Brasília, localizada na 106 sul, para uma intervenção temática do Dia de Finados (2/11). O grupo pendurou em árvores nomes de grandes artistas da cidade e fez um altar com pinturas e flores como forma de homenagem ao local, palco do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

“Algo similar ao que fazem no Dia de los Muertos, no México”, explica Antônio Wanderlei Amorim, artista, morador da 106 sul e organizador da manifestação. “Queremos reverenciar esses nomes importantes para o cinema e arte em geral da cidade”, complementa. Wanderlei ainda adiciona que este é um trabalho conjunto de artistas e da comunidade feito há muitos anos, cada ano com um tema diferente.

Além da homenagem, o grupo aproveitou o momento e o lugar para manifestar a indignação com a forma como o governo do DF tem tratado o Cine Brasília. A praça foi escolhida por ter como vista o cinema tradicional da capital. “Esse lugar é um dos mais importantes pontos da cultura de Brasília e já está há muito tempo fechado, sem contar toda questão de que vai ser terceirizado”, critica o organizador em referência ao novo plano do governo de gestão compartilhada do Cine. “Esse cinema é do povo de Brasília”, adiciona.

Toda a temática gira em torno do Cine Brasília. Os nomes pendurados são em sua maioria de fundadores do cinema brasiliense e a manifestação ganhou o nome de Viva o Cine Vivo!. “Manifestação de amor ao Cine Brasília”, afirmam os participantes.

Ocupando o espaço público

A praça atrás do Cine Brasília é um local que o grupo frequenta há algum tempo. Foi ideia dele fazer a pintura do rinque de patinação da área. A intenção é frequentar e revitalizar a área. O espaço também é ocupado por artistas plásticos jovens que têm exposto obras de arte feitas em material não usual, como restos de madeira e tampas de caçambas de lixo. “É um trabalho sem o apoio de ninguém, apenas com a nossa boa vontade”, conta Wanderlei.