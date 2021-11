Solange Almeida emociona fãs ao expor dificuldades no nascimento da filha

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A cantora de forró Solange Almeida utilizou as redes sociais para celebrar os oitos anos da filha, Maria Esther, aproveitando para contar no post as inúmeras dificuldades que enfrentou no nascimento da filha, marcado por muitos medos e tristezas.

"Todos os dias são seus minha filhota, mas hoje é especial, né? Prematura de apenas 34 semanas, pesando 2.135g e em apenas 7 dias foi 1.900g, hoje você está enorme, educada, inteligente, encantando a todos que tem o privilégio de te ter por perto; e sem falar que é a minha boneca. Te amo, cocotinho. Vamos comemorar sua vida", desabafou.

Os seguidores comentaram e elogiaram Solange e sua filha. " Lindas ", disse um; " Amores ”, disparou outro; " Parabéns Maria Esther, feliz aniversário, que Deus lhe cubra de bênçãos gatinha ", desejou um seguidor; "Que lindeza! Que Deus abençoe essa menina linda e doce! Muita saúde e uma vida linda pela frente!" , disparou nais um.



Solange também compartilhou alguns registros da festinha de aniversário da filha, que também teve Naruto como tema. Além de Maria Esther, a cantora de 47 anos também é mãe de Sabrina , Rafael e Estrela.