Após traição, Sammy Lee comenta sobre retomada do casamento com Pyong

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Record TV)

A influenciadora digital Sammy Lee, esposa de Pyong, comentou sobre a retomada de seu casamento com o hipnólogo. Através das redes sociais, ela abordou o processo após uma suposta traição por parte do famoso no reality Ilha Record, da Record TV.

"Escolhi perdoar, em verdade, o homem que jurei não abandonar, diante de Deus” , iniciou a influenciadora.

Sammy conta que o processo foi longo, mas que não conseguiria chegar onde está hoje se a separação não tivesse ocorrido. "Foi um processo longo. Não chegaria no momento que estou hoje, internamente, se não tivesse passado pela separação. Naquele momento eu precisava de um tempo sozinha, para reorganizar minhas ideias e me descobrir como indivíduo", desabafou.

"Foi uma decisão longa -mas, no momento em que eu a tomei, estava bastante clara. Falo tranquilamente que somos um casal diferente hoje em dia, e me orgulho ao máximo por isso", contou Sammy Lee em entrevista para o UOL.



A famosa complementa seu desabafo ao afirmar que a vida é feito de altos e baixos e que nunca conheceu alguém que esteve feliz durante sua vida toda.



"A vida é feita de altos e baixos, nunca conheci ninguém que esteve feliz a vida toda. A felicidade constante não é sinal de plenitude ou sabedoria, isso não existe. A sabedoria está em lidar da melhor forma possível com o que vier. Estou vivendo uma fase feliz, de vitória” , completou.