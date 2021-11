‘Casamento às cegas’: Dayanne Feitoza se pronuncia após polêmica do "mau hálito"

RN Ronayre Nunes

Day ainda prometeu ir às redes sociais "abrir o coração" após o especial do reality no próximo dia 4 - (crédito: Reprodução/Instagram/@dayannefeitoza)

Senta que a história é longa (mas a gente explica com calma). Tem um casal do reality da Netflix, Casamento às cegas, que parece ter passado por problemas por conta de um assunto inusitado: o mau hálito. A história foi contada ainda nesta segunda-feira (1º/11) pelo colunista do portal IG, Gabriel Perline. Acredite, até aí tudo bem.



O grande detalhe é que na notícia, o colunista não citou o nome de ninguém. Contudo, Dayanne Feitoza usou as redes sociais nesta terça-feira (2/11) para comentar o assunto. A mulher parece ter se sentido o alvo da fofoca e em um thread no Twitter deixou claro que se tratava de uma “situação enganosa”, pontuou que não vai mais comentar sobre o caso e até brincou: “Beijos de Halls, meu povo”.

“Sobre a tão falada exposição que ocorreu dentro do reality, eu optei e sigo optando por não falar. Já aconteceu uma vez, não me sinto confortável em repeti-la, ao menos não por enquanto e principalmente em respeito a mim”, começou explicando Dayanne.

“Já li as mais diversas falsas suposições: que eu sou uma mulher trans e não havia contado (e ressalto aqui o problema em levantar isso como algo negativo!), que por uso de anabolizantes minhas partes íntimas eram hipertrofiadas. Agora, tenho halitose”, continuo.

“Eu vou seguir não depositando energia no que não quero que renda, mas me preocupa demais que mais uma vez estejam buscando a validação de algo que aconteceu para saber se isso compensa ou não o incômodo do outro”, argumentou a participante.

Por fim, Dayanne encerra o assunto: “No mais, para as parceiras de pastilhas que me surgiram, agradeço mas não vou aproveitar da situação enganosa pra faturar não. Não é o meu propósito, nem nunca será. Beijos de Halls, meu povo (obs: essa última não é publi. Sempre quis falar isso!)”.

Papo sério: Se tem uma coisa que eu aprendi foi a lidar com essas questões que poderiam me colocar num lugar de desconforto.(1/4) — a Day (@dayannefeitoza) November 2, 2021

Já pelos stories do Instagram, Dayanne ainda disse que no especial do programa, no próximo dia 4 de novembro, ela voltará às redes sociais para “abrir o coração, não sobre esses assuntos que vocês estão especulando, mas sobre os assuntos que eu quero muito falar com vocês”.