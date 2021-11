Netflix divulga trailer do final da série La casa de papel

CB Correio Braziliense

No trailer, o Professor aparece na entrada do Banco de Espanha - (crédito: Netflix)

O maior assalto da Espanha está prestes a terminar e, embora a gangue do Professor esteja cercada e acuada, ainda há muito para acontecer nos cinco episódios finais da série. No trailer final divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (3/11), vê-se o Professor sendo escoltado pelas forças policiais para dentro do Banco de Espanha, onde ocorre o assalto.

La Casa de Papel Parte 5: volume 2 estreia dia 3 de dezembro na Netflix. O final da série espanhola mais vista da plataforma de streaming começa com uma tragédia em curso. Tóquio está morta e o inimigo segue fazendo estragos na equipe do Professor. O desafio agora será tirar todo o ouro possível de dentro do banco.

Segundo material de divulgação, o idealizador do assalto ainda vai cometer o maior erro de sua vida. Nos episódios anteriores, os assaltantes acabaram encurralados e algumas baixas deixaram a gangue mais simpática do streaming abalada. Agora, um plano ousado será colocado em prática para que o assalto seja concluído.

Confira o trailer: