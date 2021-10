Teaser de 'La casa de papel' é divulgado e data de estreia é confirmada

VO Victória Olímpio

(crédito: Netflix/Reprodução)

Nesta quarta-feira (13/10) a Netflix liberou a primeira imagem e teaser do volume 2 de La casa de papel parte 5, que será lançada globalmente em 3 de dezembro. Serão cinco episódios que marcam o encerramento do roubo.

Alerta spoiler!

Na temporada, Tóquio (Úrsula Corberó) está morta, o inimigo está ferido, mais perigoso do que nunca, e os bandidos ainda seguem dentro do Banco da Espanha. “Em algumas horas eu perdi pessoas muito importantes, e não vou deixar mais ninguém morrer por conta deste assalto”, afirma o Professor (Álvaro Morte), no vídeo.

"O grupo está no Banco da Espanha há mais de 100 horas, e o Professor corre perigo. Para complicar, um novo adversário está a caminho: o exército", escreveu a plataforma de streaming na sinopse da última parte da série.

Recentemente foi lançado o volume 1 da quinta temporada da série. Atores como Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño e Pedro Alonso retomaram os papéis que já eternizaram na história da Netflix para essas últimas duas partes da série de sucesso.