Quentin Tarantino leiloará sete cenas inéditas de ‘Pulp fiction’ como NFTs

CB Correio Braziliense

(crédito: Miramax/Divulgação)

O cineasta Quentin Tarantino é o novo adepto do mercado dos tokens não-fungíveis, mais conhecidos como NFTs. Tarantino anunciou, nesta terça-feira (2/11), que leiloará virtualmente sete cenas inéditas do clássico cinematográfico Pulp fiction. Além das cenas, os compradores dos NFTs terão acesso a manuscritos do roteiro original e comentários exclusivos do diretor.

O leilão virtual será mediado pelo OpenSea, um dos maiores mercados de NFT do mundo. As cenas serão vendidas como “Secret NFTs”, formato que dá a possibilidade do vendedor criar conteúdo exclusivo e inédito e a opção do comprador de tornar ou não este material público.

Lançado em 1994, Pulp fiction foi indicado a sete prêmios no Oscar, ganhando o de Melhor roteiro original. O filme também foi o longa-metragem vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, no mesmo ano do lançamento.