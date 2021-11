Music in Churchill leva programação musical ao Hotel Meliá Brasil 21

(crédito: Reprodução)

O projeto Music in Churchill leva as noites de novembro, uma programação musical com apresentações intimistas de artistas de diferentes gêneros musicais. O festival está marcado para as terças e quartas-feiras no Hotel Meliá Brasil 21, localizado no Setor Hoteleiro Sul. As programações contam com a participação de artistas locais e estão previstas para começarem às 18h e terminarem por volta das 21h30.

"Com a reabertura do local após meses fechados devido a pandemia, houve o interesse de voltar com a programação musical já tradicional na casa. O Music in Churchill surgiu como um pequeno festival com artistas locais em apresentações intimistas que variam do blues e jazz ao mpb e pop, voltado tanto para os hóspedes, já que a casa fica no lobby do hotel Meliá, quanto para o público externo" conta Meolly, artista que comanda o Pop nacional e o MPB no Music in Churchill.

As noites de terça-feira recebem as apresentações de Jazz e Blues, já as noites de quarta estão reservadas para MPB e Pop. Ao lado de Meolly, se apresentam os artistas Felipe Portilho (Bossa Nova, Jazz e MPB), Marcius Cabral (Blues) e Celso Arias (Jazz e Rock Internacional). O evento é aberto ao público, com couvert artístico no valor de R$ 15 reais.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Ibarra