João Guilherme quebra silêncio sobre suposta traição de Jade Picon

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Youtube)

João Guilherme falou oficialmente sobre o término do namoro com Jade Picon , em bate-papo no podcast de Vrigínia Fonseca , sua cunhada. O filho de Leonardo comentou que não vinha falando com a ex há algum tempo, mas que os dois conversaram após o vazamento de uma suposta traição de Jade, que teria ficado com Gui Araújo .

"O cara (Gui) tava falando um monte de coisas das quais eu não tinha conhecimento algum. A Jade fala uma coisa, o Gui Araújo fala outra, e eu não vou botar a mão no fogo por ninguém. Ele ou ela podem estar falando a verdade. Já fiquei sabendo que ele é mentiroso, ele tem um problema. Não tenho um lugar para acreditar e assumir que fui corno, sim. Falei com a Jade e com o Léo (Picon, irmão da modelo). Ela me ligou e falou que era mentira. A gente não se falava desde o Neymar", revelou João. Vale lembrar que Jade esteve em Paris e tudo indica que ela e o craque brasileiro teriam ficado .

O ex de Jade também revelou que, em conversa com Anitta, ex-affair de Gui Araújo, a cantora teria dito que o influencer tem o hábito de mentir sobre as coisas. João Guilherme também que conversouc om Gabi Brandt , outra ex-namorada de Guilherme.

"Eu acredito no que Gabi, Anitta e Jade falaram . Hoje eu acredito. Se fosse eu no lugar da Jade, numa história que é cem por cento mentira, eu teria falado várias e bateria o pé no chão afirmando um milhão de vezes que não traí. Ela não quis se envolver, mas saiu por baixo", opinou João.

Por fim, João disse que vai querer saber a verdade da boca do próprio Gui, que hoje está participando de A Fazenda 13 . "Um dia eu quero saber a verdade. Vou conversar com a minha ex-namorada para entender. Se for mentira, vou mandar esse maluco tomar no c*", disparou.