Grazi Massafera publica primeira foto ao lado do novo namorado

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/instagram)

Grazi Massafera está de namorado novo . A atriz publicou a primeira foto ao lado do amado, o ator e produtor de filmes Alexandre Machafer .

Na madrugada desta quarta-feira (03/11), ela apareceu deitada em uma rede no colo do rapaz. O clique foi publicado apenas para poucos seguidores, mas agora está circulando nas redes sociais por um fã-clube, intitulado Para Sempre Massafera .

O novo casal está viajando juntos pelas praias de Fortaleza , no Ceará , desde a semana passada. Grazi e Alexandre estão hospedados em um hotel de luxo da região, com diárias que vão até R$ 5 mil.

Os pombinhos já mostraram parte do quarto que estão dormindo, com direito a vista para o mar e piscina privativa.

Apesar de ainda não terem assumido publicamente o romance, eles já foram vistos juntos várias vezes.



O mais novo casal do momento já ganhou até fã-clube , com direito a página no Instagram . Inclusive, o perfil têm sido monitorados de perto pelos dois. Ambos já foram dar uma espiadinha no que eles publicaram e o rastro no stories é sempre detectado.

Massafera estava solteira desde agosto deste ano, quando anunciou o fim de seu namoro de dois anos com o ator Caio Castro .



Machafer também acaba de ficar solteiro após terminar o relacionamento com a atriz e diretora Louise Clós . Os dois colocaram um ponto final no namoro no início de 2021 .

Confira, abaixo, a publicação:





Quem é Alexandre Machafer?

Nascido em Niterói , no Rio de Janeiro , Alexandre Machafer atualmente trabalha no mercado audiovisual. O novo affair de Grazi Massafera estudou administração, mas, ao conhecer os estúdios da TV Globo , não teve dúvidas que deveria investir na área artística.

Até se aventurou como ator com participações na televisão e em um longa-metragem. No entanto, se arriscou por trás das câmeras e vem construindo uma carreira como diretor e produtor.

Entre suas obras, há o filme O filho do homem ( 2019 ) e a websérie Anos radicais . Bem premiado, esse último conquistou o prêmio de Melhor Direção Infanto-Juvenil do Rio WebFest , o maior festival de webséries do hemisfério sul.