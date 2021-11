Festival bananada anuncia evento on-line com 30 artistas para 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Solá/Divulgação)

Após dois anos inativo devido à pandemia de covid-19, o Festival bananada anunciou para 2021 uma edição on-line e totalmente gratuita. Intitulada de Bananada BR, o evento une música e conteúdos exclusivos, proporcionando ao público shows com 30 artistas em nove dias entre novembro e dezembro.

Gravados em estúdios entre São Paulo e Goiânia, durante três finais de semana, a programação contará com apresentações e breves entrevistas, dividido em três regiões: Goiás, com Boogarins, Carne Doce, Davi Sabbag, Bruna Mendez; Nordeste/Sul com Tuyo, Kae Guajajara, Don L, Larissa Luz e Sudeste/Norte com Juçara Marçal + Kiko Dinucci, Felipe Cordeiro, Victor Xamã, Troá!, Tulipa Ruiz, Aíla, entre outros.

Realizado pelo Festival bananada e Braba Música, o Bananada BR foi viabilizado através do “Prêmio Funarte Festivais de Música 2020”, festival filiado à ABRAFIN, e com apoio direto da Devassa, cerveja oficial do festival. O evento também tem o Deezer como player oficial e apoio cultural do Estúdio Primavera, Rootsans e UpMusic. Para maiores informações, consulte o site oficial do evento.

Confira programação completa:



05, 06 e 07/11 – Edição Goiás: Boogarins, João Thomé, Davi Sabbag, Bruna Mendez, La Rossa, Fred Valle + Adriel Vinícius, Cristiane Perné, MÍLIAN, Mundhumano, Carabobina, Carne Doce, Dj Ceciloui.



19, 20 e 21/11 – Edição Nordeste/Sul: Tuyo (PR), RRocha (RS), Don L (CE), Larissa Luz (BA), Luana Flores (PB), Kae Guajajara (MA/RJ), Fusage (PR), Lau e Eu (SE), Lúcio Maia (RN).



03, 04 e 05/12 – Edição Sudeste/Norte: Tulipa Ruiz (SP), Felipe Cordeiro (PA), Victor Xamã (AM), Juçara Marçal convida Kiko Dinucci (SP), Troá! (RJ), Aíla (PA), Olympyc (SP), Lô Bento (GO/RO), ÀIYÉ (RJ).