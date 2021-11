Forró de Vitrola retoma bailes para público vacinado com DJ Cacai Nunes

CB Correio Braziliense

(crédito: ChicoGoman/Divulgao)

Após quase dois anos sem atividadea presenciais, o famoso baile do Forró de Vitrola faz seu retorno em grande estilo, na pista do Clube do Choro de Brasília. O violeiro, pesquisador e DJ Cacai Nunes é quem comanda a animação da noite, trazendo repertório de músicas nordestinas extraído a partir seu acervo, chamado Origens.

O evento promete ser memorável e bastante animado. O DJ, acompanhado de sua kombi 1973 e de uma cenografia apurada que remete o público aos antigos bailes da região nordestina, traz no repertório artistas da região, como Ary Lobo, Anastácia, Zé Calixto, Dominguinhos e Luiz Gonzaga.

Em função da pandemia, o espaço determinou o uso obrigatório de máscaras e comprovante de vacinação de segunda dose, ou dose única, dependendo do fabricante. O evento ainda estabeleceu o seguimento de protocolos, como distanciamento de mesas, uso constante de álcool em gel e medições de temperatura.

Forró de Vitrola ocorre neste domingo (7/11), a partir das 18h, na área externa do Clube do Choro. Os ingressos estão sendo vendidos no www.bilheteriadigital.com e também estarão disponíveis na entrada do evento.