Will Smith revela paixão fora do casamento: 'experiência foi perturbadora'

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Will Smith cultivou uma paixão fora de seu casamento e citou quem foi a mulher: Stockard Channing. Os dois trabalharam juntos no longa Seis graus de separação, de 1993, quando o ator era casado com sua primeira esposa, Sheree Zampino. Segundo a revista People, essa história estará no livro que Smith está preparando.

Na época, Will havia se tornado pai pela primeira vez, com o nascimento de Trey, seu filho mais velho. Seu casamaneto com Sheree durou três anos, de 1992 a 1995. "Sheree e eu estávamos nos primeiros meses de nosso casamento com um bebê recém-nascido e, para Sheree, posso imaginar que essa experiência foi perturbadora, para dizer o mínimo", revelou o ator em trecho do livro, de acordo com a revista.

"Ela se casou com um cara chamado Will Smith e agora ela estava vivendo com um cara chamado Paul Poitier”, disse o ator, brincando com o nome de seu personagem. "E, para piorar as coisas, durante as filmagens eu me apaixonei por Stockard Channing".

A atriz, na época com 49 anos, disse em algumas oportunidades que sabia do crush que Will, na época com 24, mantinha por ela. Em algumas entrevistas, como uma dada em 2015, Stockard definiu Smith como um rapaz "verdadeiramente doce". Ela também sempre se disse lisonjeada pela admiração de Smith.



Will Smith se recusa a gravar cena com beijo gay



O mesmo filme que marca o crush de Will por Stockard Channing também é lembrado por outra polêmica: A recusa do ator em gravar uma cena de beijo gay , assunto também abordado em seu livro, de acordo com a revista. "Foi muito imaturo da minha parte. Eu pensei, ‘como meus amigos na Filadélfia vão reagir quando verem isso?", desabafou o ator.