Sandy irá apresentar programa de culinária na HBO Max

Na tarde da última quinta-feira (04) a HBO Max divulgou o primeiro trailer oficial de Sandy + chef, versão brasileira de Selena + chef, programa apresentado por Selena Gomez na HBO Max americana. Com 10 episódios, a atração será comandada pela cantora Sandy que se arriscará na cozinha ao lado de chefs renomados e convidados especiais.

"Aêeee!! Eu tava ansiosa por este momento e agora temos data: no dia 11 de novembro estreia 'Sandy + Chef', meu programa (hum, que chique…) na @hbomaxbr! Será que meus convidados, mais do que especiais, vão aprovar meus pratos? Ou vão aliviar na opinião porque são todos da família? Isso mesmo: convidei meu marido, meus pais, meu irmão, meus cunhados, Amon e Mônica, minha sogrinha e meu primo, o Marinho. E se pensaram que eles foram só pra comer, estão enganados! Ajudaram bastante, viu? Foi uma superdiversão. Cozinhei alguns pratos que jamais imaginei fazer. E isso só foi possível com a ajuda dos renomados chefs Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante. — Muito obrigada pela paciência com a novata da culinária!", afirma a cantora em material promocional. "Conto com a audiência de todos que puderem!!", completou Sandy.

Em cada episódio a cantora receberá a presença remota de um chef diferente. A lista de convidados inclui nomes como Paola Carosella, Tsuyoshi Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante. Juntos, eles cozinham diferentes tipos de comidas, e trocam ideias, segredos e receitas.

Já os convidados chegarão à bancada do programa para provarem os pratos preparados por Sandy e se divertirem na companhia da cantora. Entre eles estão sua família formada por Xororó, Júnior Lima e Lucas Lima, além de outros nomes conhecidos do público. Sandy + chef estreia no catálogo da HBO Max em 11 de novembro.

Confira o trailer a seguir: