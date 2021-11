Deolane Bezerra separa famosos e subcelebridades em festa de R$ 4,5 milhões

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

A festa de aniversário de Deolane Bezerra , viúva do MC Kevin , gerou diversos comentários nas redes sociais, na noite dessa quarta-feira (03/11), em São Paulo. Alguns convidados compartilharam fotos mostrando que havia uma faixa dividindo os famosos das demais pessoas, além de ter outra divisão para as subcelebridades.

Alguns relatos encontrados no Twitter informam que havia uma espécie de camarote, onde se encontravam Simone Mendes , Simaria , Jojo Todynho , Virginia Fonseca , Zé Felipe , Belo , Gracyanne Barbosa , João Guilherme , Nicole Bahls , dentre outros, e um ambiente separado para os convidados que são menos famosos.

Aparentemente a Deolane dividiu a festa em famoso e subcelebs, quem é subceleb não pode passar pra outra parte da festa com famosos, só se tiver autorização. — ? (@jessicxsf) November 4, 2021

A festa teve 900 convidados e estima-se que a advogada desembolsou R$ 4,5 milhões na noitada, de acordo com O Fuxico .

Deolane vestiu duas roupas do estilista Israel Valentim , chegando à festa com look transparente de R$ 90 mil, bordado com cristais swarovski, simulando a silhueta de uma serpente, com uma cauda longa em plumas. Em outro momento, Bezerra vestiu um macaquinho dourado, também com cristais, que custou R$ 40 mil, ornando com um tênis.

Além de todo o luxo da festa, a famosa caprichou nas joias de Paulo Teixeira . Colares, brincos, pulseiras e anéis custaram em torno de R$ 1,2 milhão de reais. A noitada contou com os shows de Simone e Simaria , Belo , Eric Land , MC Davi e MC Danya . Os convidados ganharam um mimo que custou R$ 500 cada. Para as mulheres, por exemplo, havia lingeries e camisolas.