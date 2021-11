Escritor sul-africano Damon Galgut vence British Booker Prize

CB Correio Braziliense

(crédito: Tolga Akmen / AFP)

O autor e escritor sul-africano Damon Galgut recebeu, nesta quarta (4/11), o British Booker Prize, uma das mais prestigiadas premiações do mundo literário. A obra The promise foi selecionada entre seis outros finalistas, sendo três homens e três mulheres. Foi a terceira indicação do autor, que se disse “profundamente e humildemente grato”. Seu livro aborda a passagem do tempo em uma família branca na África do Sul pós-apartheid.

A obra traça o sentimento conflituoso de uma família branca de Pretória ao lidar com o fim do apartheid e a ascensão da democracia em seu país, com a eleição do presidente Jacob Zuma. Cinco membros do júri selecionaram 158 romances publicados no Reino Unido entre outubro de 2020 e setembro de 2021. O vencedor de 2020 foi o escritor escocês Douglas Stuart, por sua obra Shuggie bain.

O British Booker Prize existe desde 1969 e premia o autor que melhor tenha escrito um romance em inglês. O vencedor, além do prestígio, leva 50 mil libras para casa (cerca de 380 mil reais). The promise ainda não tem tradução para o português.