Sidney, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, é encontrado morto em casa

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Sergipe)

José Aparecido da Silva, conhecido como Sidney, ex-vocalista da Banda Calcinha Preta, foi encontrado morto em sua casa, no Bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, nesta quinta-feira (4/11). O artista, de 57 anos, foi o primeiro vocalista da banda de forró, que se formou em 1995.

Segundo informações do G1, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que uma testemunha teria chegado ao local e encontrado a vítima no chão. No Instituto Médico Legal, a causa da morte foi registrada como ocasionada por arma branca.

A polícia recolheu uma faca e o corpo passou por alguns exames de perícia, que devem confirmar a suspeita de crime. Até o momento, ninguém foi preso. O velório ocorre nesta sexta-feira (5/11), na Rua Canadá, Bairro América, em Aracaju.

A assessoria da Calcinha Preta informou que deve se pronunciar sobre o caso em breve.