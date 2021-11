Rainer Cadete posa de maiô cavado nos bastidores de 'Verdades Secretas 2'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A história é intensa, tem morte, traição, e tudo que uma boa novela costuma ter para o grande público. Mas são as cenas quentes e toda a sensualidade dos personagens de Verdades Secretas 2 que atraem o grande público.



Rainer Cadete , que interpreta Visky na trama, mostrou toda a boa forma ao posar com um dos figurinos de seu personagem.

De maio preto bem justo, o ator botou as coxas para jogo e brincou, feliz em seu instagram, com a nova leva de episódios da trama, já disponíveis no Globoplay: "Chegando na firma sabendo que tem 10 episódios novos disponíveis no Globoplay. Quem já assistiu?", disse Rainer.

O personagem de Rainer vem ganhando mais espaço na história entre as cenas mais quentes, que já viraram marca registrada da obra de Walcyr Carrasco . Ao lado do personagem de Ícaro Silva, Visky tem aprontado das suas na hora H.



Verdades Secretas 2 tem apostado em um lançamento feito por etapas : a cada 2 semanas, 10 novos capítulos da trama são disponibilizados no streaming global. Vale lembrar que a novela é a primeira a ser feita exclusivamente para o Globoplay . Ao todo, serão 50 capítulos que mostrarão o desenrolar da história de Angel (Camila Queiroz), perseguida por Giovanna (Agatha Moreira), que busca provar que a modelo matou Alex (Rodrigo Lombardi), seu pai.