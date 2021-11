Erasmo, de A Fazenda, diz já ter cogitado atirar em gays com arma de paintball

CB Correio Braziliense

O influenciador Erasmo Viana surpreendeu o público de A Fazenda ao revelar que já pensou em atirar em gays com uma arma de paintball. A declaração foi dada na segunda-feira (1º/11). Nesta sexta-feira (5/11), o digital influencer foi eliminado com a preferência de somente 19,91% do público.



A fala de Erasmo foi dita durante uma conversa com Gui Araújo e Thiago Piquilo. Segundo o relato, Erasmo teria problema para fazer exercícios no Parque Ibirapuera, em São Paulo, por causa de casais gays, que teriam relações sexuais ali e, por isso, já teria pensando em atirar com a arma de paintball neles.

"Aí, encosta nas árvores, fica tendo relações e, no outro dia, quem vai correr pega a rebarba. Eu falava com os caras, com o Rodrigo, de pegar uma arma de paintball um dia e sair dando por lá”, afirmou.