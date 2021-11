Miss Roraima repercute após corrigir pronúncia de organizador no Miss Brasil

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Jéssica Oliveira, candidata de Roraima ao Miss Universo Brasil 2021, repercutiu nas redes sociais após corrigir a pronúncia do nome do estado em uma das etapas do concurso. O momento ocorreu quando ela chegou a São Paulo, onde as candidatas ficam confinadas até o final do evento.

O organizador questionou de onde Jéssica era: "É Rorâima ou Rondônia?". Em uma rápida resposta, a candidata o corrigiu, dando um sorriso no final: "Roraima! Roraima!". A publicação já conta com mais de 100 mil visualizações.

"Roraimense quando escuta alguém falar Rorâima. Você também é assim? A nossa miss Jéssica Oliveira está ensinando direitinho para outras misses a pronúncia do nome do nosso Estado. Apesar da pronúncia RORÂIMA estar correta, nós Roraimenses preferimos a pronúncia de RORÁIMA", foi escrito na legenda do vídeo.