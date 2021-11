Vera Fischer conta sobre procedimentos estéticos: 'Nunca mexi no rosto'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Vera Fischer abriu o seu coração em uma recente entrevista à apresentadora Leilane Neubarth para o último episódio de O tempo que a gente tem , que irá ao ar no canal GNT nesta quinta-feira (04/11). A famosa, que completa 70 anos no próximo mês, falou como lida com o envelhecimento, assim admitindo que já realizou algumas cirurgias plásticas.

"Eu confesso que já coloquei silicone, já fiz lipoaspiração, mas nunca mexi no rosto. Pode ser que um dia eu faça, mas já vou fazer 70 anos, e a minha cara é essa. Eu tenho espelho de camarim em casa, com aquela luz potente, porque a gente precisa se ver, não pode ter medo de se ver. Tem dias que acordo e penso: "Hoje vou mexer nessas rugas". Depois paro, tomo um café, ando um pouco e não quero ficar com aquela cara esticada. Eu gosto de chorar", disse a atriz.

Em seguida, Vera relatou que recebe muitos elogios em razão de sua aparência - inclusive, dizendo que ela está mais bonita atualmente.

"O que eu ouço, o que eu leio das pessoas é que agora eu estou melhor (fisicamente do que nos anos 1980). Está passando de novo O Clone (2001), e as pessoas dizem que eu estou mais bonita agora do que na novela. Isso é ótimo. E eu acho também porque eu me assumi. Agora não tenho mais contrato fixo com ninguém. Adquiri uma liberdade que, por um lado, eu sofro no bolso, mas eu tenho uma liberdade muito grande de ser, de fazer, de dizer. E isso me torna tão dona de mim que me sinto melhor", afirmou.



Sendo uma mulher bem resolvida, a loira ainda afirmou que relacionamentos amorosos não são essenciais na sua vida. Já o trabalho, sim.

"Eu gosto de trabalho. Minha vida não faz sentido se não tiver trabalho. Algumas mulheres precisam de um relacionamento afetivo para ser feliz, precisam de um marido. Eu preciso do trabalho para ser feliz. Sou independente. Tive dois casamentos, alguns namorados, e isso não necessariamente me faz falta. O trabalho, sim, me faz falta", concluiu a loira.