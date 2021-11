Anitta se despede de Marília Mendonça: Este ano está muito difícil para o nosso país

CG Camilla Germano

(crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Após a morte de Marília Mendonça nesta sexta-feira (05/11), a cantora Anitta, por meio das redes sociais, homenageou a sertaneja. O post no Instagram tem várias fotos das duas, enquanto Anitta descreve a última conversa com Marília.

“Ontem eu falei pra você que eu te amo. ONTEM. Depois de, mais uma vez, você me exaltar e me colocar lá em cima sem medo porque você sabe o quão foda você é”, diz. Em seguida, Anitta afirma estar sem reação. “Uma das mulheres mais gente boa, generosa, engraçada. Aquela amiga que topa TUDO. Não tem inveja de ninguém. Eu te admiro tanto, meu Deus. Um exemplo de tudo de bom”, relata.









Marília e Anitta lançaram a parceria Some Que Ele Vem Atrás em 30 de outubro de 2019. Elas se apresentaram juntas no prêmio Multishow em 2019 com a música. Uma das fotos usadas por Anitta na homenagem é desta apresentação.