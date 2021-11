Fãs e famosos lamentam a morte de Marília Mendonça após queda do avião

Ainda sem acreditar, fãs e famosos lamentam a morte da cantora Marília Mendonça, que faleceu nesta sexta-feira (5/11) após queda do avião m Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora tinha 26 anos de idade e viajava para realizar shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana.

A princípio, a assessoria havia informado que a artista teria sido resgatada da aeronave e estava bem, mas depois informou confirmou a morte. Também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram.

Nas redes sociais, famosos amigos de Marília e fãs que admiravam e acompanhavam o trabalho lamentaram a perda e prestaram homenagem à família da artista. Ela deixa um filho, Leo Dias Mendonça Huff, de dois anos, fruto do relacionamento com Murilo Huff.

O Brasil perde uma de suas principais artistas da música sertaneja. Marília Mendonça arrebatou milhões de fãs no país com suas canções sobre as dores e alegrias do amor. Que Deus console a família dos falecidos nesta tragédia.