Erasmo Viana lamenta exposição do fim do casamento com Gabriela Pugliesi

CB Correio Braziliense

(crédito: Edu Moraes/Record TV )

Erasmo Viana participou do programa A hora do Faro deste domingo (7/11) já na condição de Ex-A fazenda 13. Mas o que despertou interesse em Rodrigo Faro não foi bem a participação de Erasmo no reality show, mas, sim o término do casamento dele com Gabriela Pugliesi, em fevereiro.

O rapaz até tocou no assunto dentro do confinamento, mas não foi a tônica da permanência dele no reality. A Rodrigo Faro, Erasmo ressaltou o motivo do fim do casamento dele com Gabriela diz respeito a eles dois e se mostrou magoado com as insinuações dela de que ele a traía.

"Esse assunto já é passado para mim. Ela já está em outro relacionamento, inclusive", despistou Erasmo, referindo-se ao namoro de Gabriela e Tulio Dek.

"Sempre tentei enaltecer as coisas boas que a gente viveu. Repito: eu errei de verdade e pedi desculpas. Não precisava expor os detalhes de nada. O que ela está falando são coisas da cabeça dela", lamenta o ex-peão.