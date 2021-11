A Fazenda: Rico sobrevive a outra roça; Erasmo é o eliminado da semana

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/RedeRecord/PlayPlus)

A madrugada desta sexta-feira (5/11) teve outra eliminação no reality A Fazenda 13. Dessa vez, quem saiu do programa foi o modelo Erasmo Viana. O homem disputava a berlinda com Rico Melquiades e Solange Gomes.



Rico foi o primeiro a voltar para casa, a expectativa era deixar o público tenso sobre a dupla Erasmo e Solange — que brigaram ao longo da última semana. A diferença entre a ex-Banheira do Gugu e o ex da Pugliesi não foi grande, pelo contrário. O homem teve a preferência de 19,91% dos votos, já a mulher ficou com 23,97%.

Rico segue com margem maior de preferência e teve 56,12% de votos. A saída de Erasmo foi outro baque para o “grupão” da sede.

A @gomessolange se emocionou e pediu desculpas pelas tretas que teve com @erasmo. O peão também revelou que pensava que estar preparado para participar do reality. #EliminaçãoAFazenda



Curta pela @recordtvoficial ou pelo @SigaPlayPlus! Acesse o https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/ZarsOgo5wl — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2021

Formação da roça

A berlinda desta semana foi formada com a indicação de Rico pela então fazendeira, Sthe Matos. Solange foi pela casa e puxou Erasmo. Marina Ferrari foi para o banquinho pelo “resta um”. Na prova do fazendeiro desta quarta (4/11), Marina levou a melhor e se salvou da roça.