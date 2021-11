CB Correio Braziliense

(crédito: ABBA/Divulgação)

ABBA, um dos grupos de maior sucesso de todos os tempos, lançou, nesta sexta-feira (5/11), Voyage, primeiro disco inédito da banda em 40 anos. Três dias após o anúncio do projeto, o álbum tornou-se a pré-venda mais rápida de todos os tempos no Reino Unido, vendendo mais de 80 mil cópias.

Voyage é o sucessor de The visitors, lançado em novembro de 1981. Na época, o disco foi número um em vendas nas paradas musicais de países como Reino Unido e Suécia, além de ser um dos primeiros da história a ser impresso em formato CD. Assim como os demais álbuns do ABBA, o novo trabalho foi escrito e produzido por Benny Andersson e Björn Ulvaeus e cantado por Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad.

Além do lançamento do álbum, o grupo anunciou os concertos do ABBA Voyage, que contarão com apresentações digitais de Agnetha, Ulvaeus, Andersson, e Anni-Frid, acompanhados por uma banda ao vivo de dez membros. Os shows acontecerão a partir de 27 de maio de 2022, na chamada 'arena ABBA', construída no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres. O ABBA Voyage, que vendeu mais de 250 mil ingressos em apenas três dias, será palco de performances dos maiores sucessos do grupo, além de faixas do novo disco.