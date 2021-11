CB Correio Braziliense

(crédito: Ian Ruas)

Lembrei de nós é a nova música inédita e autoral do renomado músico Oswaldo Montenegro, cujo videoclipe teve estreia no último sábado (6/11). Lançado via YouTube, o vídeo é estrelado e dirigido pelo próprio artista. A faixa, por sua vez, será disponibilizada nas plataformas digitais na próxima sexta-feira (12).

Em versos como “Lembrei de nós / Do que não foi / Se não foi, não vai ter final”, Montenegro canta sobre um amor não-concretizado. Na canção, o músico é acompanhado por Madalena Salles nas flautas e Janaína Sales nos violoncelos.



Além de dar nome ao novo single, Lembrei de nós é o título do novo show do artista. A turnê, que terá início em 2022, já conta com 75 apresentações fechadas ao redor do Brasil.